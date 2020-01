L’Orsa Viggiano batte il Leoni Acerra 4-3, il video integrale della partita con interviste

Grande prestazione e vittoria preziosissima al Palavejanum per l’Orsa Viggiano che al ritorno a casa si sbarazza del Leoni Acerra compagine campana insidiosissima. Più che positivo il primo tempo dei lucani che nonostante grandi giocate e un ottimo futsal vanno al riposo sul 2-2, pareggio arrivato per via di due calci da fermo: il primo gol su una punizione in cui la barriera neroverde si è aperta, il secondo su tiro libero. Nel secondo tempo i campani riescono, addirittura, a portarsi sul 2-3, ancora con Tufano autore di una bella tripletta. L’Orsa non demorde e con un gran finale di match prima pareggia e poi trova il gol del definitivo 4-3. Per la cronaca i gol del team allenato da Cesare Rispoli portano la firma di Dedè, Miri e Piliero che firma una doppietta.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico neroverde Cesare Rispoli: “Siamo stati protagonisti di un grandissimo primo tempo terminato, forse ingiustamente, sul 2-2 e realizzando un gol spettacolare. Nella ripresa sia scesi in campo un po’ impauriti perché non meritavamo il pareggio, con gli avversari che sono riusciti, addirittura, a sorpassarci. Sul 2-3 siamo venuti fuori riportando il risultato a nostro favore grazie ad una gran prestazione”.

GLI ASPETTI: “Con la squadra che abbiamo adesso ci piace giocare molto la palla in fase offensiva ma purtroppo in casa, visto il campo di dimensioni ridotte, non possiamo farlo. Rischieremmo mandando a nozze gli avversari. Mi è piaciuto lo spirito di squadra che è stato positivo: il gruppo è unito e tutti lottano per il compagno. Ho una rosa importante di giocatori validissimi utilizzabili alla pari”.

IL LEONI ACERRA: “Si è confermata squadra arcigna e sempre sul pezzo che ha diciotto punti in classifica e che non molla mai. In rosa, i campani, hanno calciatori esperti”.

FORMAZIONE: “Eravamo un po’ rimaneggiati visto che Lo Giudice si era fatto male in settimana, Dedè non si è allenato tanto, Giordano ha fatto solo una seduta e De Fina ha giocato qualche minuto zoppo. Abbiamo conquistato, in due partite, quattro punti preziosi con compagini difficili da affrontare”.

TABELLINO

ORSA VIGGIANO-LEONI ACERRA 4-3 Reti: Piliero (2), Dedè e Miri per i padroni di casa; Tufano (3) per gli ospiti

ORSA VIGGIANO: De Fina, Siviglia F (K), Jimenez. Lo Giudice, Giordano, Piliero, La Bella, Rispoli, Brancale, Dedè, Miri, Bussunda. Coach Rispoli

LEONI ACERRA: Della Valle, Iacone, Fiorentino, Schiavottiello, Spasiano, Tufano, Fergola, D’inverno, Reale, Terracciano. Coach Del Vasto

Ammoniti: Piliero e Dedè per l’Orsa Viggiano; Fiorentino per il Leoni Acerra Espulsi: ne

Spettatori: 200 circa

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA