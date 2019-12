L’ASD BEE VOLLEY Tramutola inserita nel progetto “Sport di tutti – edizione young”

C’è anche la BEE VOLLEY tra le società inserite nell’elenco definitivo delle società sportive ammesse al Progetto “Sport di tutti – edizione young”.

Voluto e promosso da “Sport e salute S.p.A.” in collaborazione con gli Organismi Sportivi, il progetto tratta un programma di intervento rivolto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio.

“Sport di tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. In questa prima fase, l’intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni, con l’avvio dell’edizione dedicata ai giovani: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, affiliate agli Organismi Sportivi, che operano sul territorio.

Tale progetto ha l’obiettivo di:

– garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico;

– incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica;

– supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche;

– offrire servizi alla comunità di riferimento.

Un modello di intervento che intende supportare l’associazionismo sportivo di base, con attenzione alle ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

Ecco in sintesi cosa prevede:

– 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane;

– programma di attività diversificato per fasce d’età;

– dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;

– dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;

– dai 15 ai 18 anni: attività sportiva;

– copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti;

– presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità;

– servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali;

– fornitura di attrezzature sportive per le ASD/SSD partecipanti (con un minimo di 10 ragazzi).

Potranno esercitare gratuitamente l’attività motoria e sportiva coloro che appartengono a famiglie in possesso di alcuni requisiti: oltre ovviamente all’età compresa tra 5 e 18 anni alla data del16 gennaio 2020, la dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare relativo al 2018, non è richiesto invece, come requisito d’accesso, il possesso della cittadinanza italiana.

I promotori, per favorire la più ampia partecipazione e facilitare le famiglie nell’iscrizione al progetto, hanno previsto due modalità di adesione:

– online, compilabile direttamente dalle famiglie, sul sito www.sportditutti.it, o direttamente accedendo al portale area.sportditutti.it;

– cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive prescelte, la cui preziosa collaborazione è anche di notevole supporto nella compilazione dello stesso modulo.

L’ASD Bee Volley, per lo svolgimento delle attività, dal canto suo, oltre a credere nel progetto e nei principi che lo accomunano alla propria identità sportiva, ha scelto come impianti sportivi la Palestra dell’Istituto comprensivo di Tramutola ed il Palazzetto dello Sport di Villa d’Agri. Da qui l’invito di recarsi nelle sedi indicate o di chiamare ai n. 327 6669711 (Ilenia) e 328 2778494 (Domenico) così da essere supportati nella compilazione e beneficiare della importante opportunità perché lo sport favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.