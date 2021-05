La Rinascita Volley Lagonegro riparte dalla serie A2

Ripartiamo! E’ questo il messaggio del Presidente Nicola Carlomagno che dopo una lunga e attenta riflessione in accordo con i soci , ha deciso di ripartire e iscrivere la squadra al prossimo campionato nazionale di serie A2 di Legavolley .

“La serie A2 è un onore per noi e per tutto il nostro territorio-spiega Nicola Carlomagno– non si può bruciare un progetto che è partito da lontano e che negli anni è stato portato avanti con dedizione e innumerevoli sacrifici. Nonostante le difficoltà , siamo convinti che la Rinascita Volley dovrà essere presente per il sesto anno nel prossimo campionato di A2 perché è un orgoglio che ci invidiano in tanti e lo dobbiamo a quanti ci sono stati sempre vicino. Siamo al lavoro per scegliere la località dove disputare le gare interne”, continua Carlomagno: “al vaglio ci sono più ipotesi per la scelta delle “mure amiche” : Villa D’Agri, Matera o anche al di là dei confini regionali “, conclude il Presidente della Rinascita.

Questo il primo nodo da sciogliere per poi pensare all’iscrizione e al mercato che si chiuderà a luglio quando si conosceranno i roster delle 13 squadre che prenderanno il via alla stagione 21-22 che si preannuncia già di alto profilo.