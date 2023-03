La “primavera in anticipo” della Metalfer tra strada, cross e montagna

La voglia di correre, prima di ogni altra cosa: che siano i sentieri di montagna, le strade delle grandi metropoli o gli sterrati, la Metalfer-Podistica Brienza 2000 si è fatta trovare pronta per l’appello di fine inverno, superando persino i confini nazionali con i suoi atleti. La società presieduta da Antonio Coppola con la collaborazione del vice Antonio Collazzo ha infatti partecipato nell’ultima fine settimana a 6 diversi appuntamenti in giro per l’Italia e per l’Europa. In cima alla lista degli appuntamenti la Festa del Cross, organizzata dalla Federatletica a Gubbio (Perugia), con la partecipazione di oltre 2.000 amanti della corsa campestre da ogni angolo della penisola.

Alla rassegna tricolore – che si è conclusa con i successi della campionessa europea Under-23 Nadia Battocletti, di Marco Fontana Granotto e, sulle distanze più brevi, di Ludovica Cavalli e Ala Zoghlami – era presente anche la società con il cuore a metà tra Campania e Basilicata: Biagio Ciano, Umberto Di Martino, Rossella Inglese, Esther Gladys Lopez, Antonio Lopardo e Francesca Lopardo hanno raggiunto il Teatro romano di Gubbio in compagnia degli allenatori Felice Collazzo e Vittorio Granata grazie al titolo regionale conquistato dagli uomini a Paterno, al quale si è aggiunto il 2° posto della squadra femminile a Pisticci. Dal Nord al Sud Italia, corridori e specialisti della Metalfer si sono scambiati idealmente il testimone per una staffetta con vista sulla primavera: il primo frazionista è stato Giuseppe Auleta, in gara al Borgofranco Trail, una gara di corsa in montagna disputata a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino. L’atleta di Sala Consilina ha lanciato l’immancabile sprint di Natalino Francesco Cataldo sulle strade della StraCicciano, alle porte di Napoli. Una puntata in Basilicata con l’ucraina Lyudmyla Doshchechkina, al via dell’Italian Ultramarathon Festival di Policoro (Matera), prima di sbarcare nella capitale del Barocco italiano per la Mezza maratona Corri a Lecce, cui hanno partecipato Gilda Borrelli e Nicola Tierno. Infine, una piacevole appendice internazionale: la svedese Andreea Gustavsson è atterrata a Lisbona per la 21 km organizzata nella capitale portoghese.

Dopo un banchetto così ricco, c’è il rischio di restare sazi a lungo. E invece, la società sportiva che unisce le province di Salerno e Potenza è già pronta per le corse su strada in calendario tra maggio e settembre, a cominciare dalla seconda edizione del Memorial “Macchia”, prevista per il 28 maggio a Brienza.