Il viggianese Domenico Lagrutta ai vertici della Federazione Ciclistica Italiana

Il 1° luglio si è insediata la Commissione Strada della Federazione Ciclistica Italiana. All’incontro, svolto in modalità remoto attraverso la piattaforma zoom, ha partecipato il presidente Cordiano Dagnoni, che ha portato il saluto del Consiglio federale. Sono seguiti gli interventi del vicepresidente, Ruggero Cazzaniga, referente presso il Consiglio, del Team Manager delle Nazionali, Roberto Amadio, e del neo Presidente delle Strutture Strada e Pista Luciano Fusar Poli.

Durante l’incontro un riconoscimento di prestigio per Domenico Lagrutta, nominato componente della struttura tecnica nazionale strada della Federazione ciclistica Italiana per il quadriennio Olimpico 2021/2024. Attualmente Responsabile del settore tecnico regionale, è da sempre nel mondo del ciclismo e attivo promotore dell’attività ciclistica giovanile a livello regionale. Nel 2010 fa nascere la Società ciclistica Team Bykers Viggiano come presidente, organizzatore di diverse gare a livello giovanile sia strada che fuoristrada. Oggi direttore sportivo categoria internazionale segue i ragazzi agonisti fino alla categoria Elite del team Viggianese e diversi cicloamatori di tutta la regione.

Titolare del laboratorio di biomeccanica dello sport e valutazione funzionale a Viggiano, dove svolte l’attività di Bike Fit e fornisce tabelle di allenamento sia per ciclisti che per Triatleti e podisti.