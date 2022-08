Grande soddisfazione per il Tiro a Volo Val d’Agri che primeggia nel campionato regionale a squadre

Grande soddisfazione e orgoglio per il Tiro a Volo Val d’Agri che primeggia nel campionato regionale a squadre. Si è svolta nei giorni scorsi la terza prova del campionato regionale di Fossa Universale su 3 prove di cui 2 disputate a Corleto Perticara e 1 disputata a Villa d’Agri.

Tutte e 3 le prove sono state vinte dalla squadra del Tiro a Volo di Villa d’Agri. Un gruppo fantastico che non ha mollato mai, aggiudicandosi il podio con Paolo Pascarelli campione regionale di 1 categoria; Angelo Fortunato campione regionale della 2 categoria; Giuseppe Cantiani, campione regionale 3 categoria; Giovanni Marotta, campione regionale senior e Simone Smeraldo, campione regionale Juniores. Un risultato straordinario per l’intera Val d’Agri. “Esprimo grande soddisfazione – ha levato il dottor Sergio Cantiani, fondatore della società Tira a Volo Val d’Agri, nonché vice presidente – per il Tiro a Volo Val d’Agri e per il grande risultato che ha ottenuto nella terza prova e in generale nel campionato di fossa universale aggiudicandosi il campionato regionale a squadre. E quindi addirittura parteciperà al campionato nazionale. Una soddisfazione soprattutto per i titoli di campione regionale di Paolo Pascarelli per la prima categoria, di Angelo Fortunato, Giuseppe Cantiani, Giovanni Marotta e di Simone Smeraldo che dimostrano appunto la vitalità di uno sport cosiddetto minore ma che in una piccola realtà come la nostra è riuscita ad imporsi rispetto a società titolate come il Tav La Valle di Potenza, il Tiro a Volo di Potenza o quelli di Policoro. E soprattutto grande soddisfazione perché accanto a grandi veterani come Pascarelli e Fortunato si sono affiancati giovani e nuove promesse come Giuseppe Cantiani che è il presidente dell’associazione di Tiro Volo Val d’Agri e Simone Smeraldo. Sono veramente contento – ha evidenziato – perché sono uno dei soci fondatori della società Tira Volo di Villa d’Agri e particolarmente felice perché abbiamo nuove leve che possono dire la loro nelle competizioni regionali anche a livello nazionale. Quindi grande soddisfazione per lo sport minore ma che ci ha dato grandi risultati con cinque campioni regionali su una disciplina della fossa universale e aver vinto per la prima volta il campionato regionale a squadre. Questa è una dimostrazione di grande prova di forza del Tiro a Volo Val d’Agri. Ripeto per la prima volta e soprattutto rispetto a società titolate forti. Veramente è una grande soddisfazione – ha aggiunto Cantiani – per tutti noi e soprattutto per questi giovani che si sono avvicinati a questo sport che appassiona sempre di più. Grande soddisfazione per l’intera Val d’Agri”.