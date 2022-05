Giro-E 2022: partito ieri dalla Sicilia. Il 13 maggio tappa in Basilicata da Viggiano a Potenza

Mai così affollato, colorato, ricco di stelle e di voglia di pedalare. È il Giro-E edizione 2022, la quarta nella storia di questo evento che è l’unico “Grande Giro” al mondo dedicato alle bici a pedalata assistita. Ha preso il via questa mattina da Adrano, Città metropolitana di Catania. La Sicilia ospita per la terza volta la partenza del Giro-E: nel 2018 l’edizione numero zero partì da Catania, nel 2020 l’edizione numero due prese il via da Caltanissetta, nel 2022 è la volta, appunto, di Adrano. Forte è il rapporto tra Regione Siciliana e RCS Sport: oltre al Giro-E, infatti, RCS Sport sull’isola porta anche il Giro d’Italia e il Giro di Sicilia, giunto alla sua terza edizione.

La presentazione ufficiale dell’evento al pubblico si è svolta alle 16.00 di lunedì in piazza Duomo a Catania. Presenti Sergio Parisi, Assessore allo Sport Comune di Catania; Fabio Mancuso, Sindaco di Adrano; Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato di RCS Sport; Sandro Pappalardo, Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ENIT; Tony Toro, Responsabile Marketing, Sales and Offering Engineering B2G di Enel X Italia; Mariano Autuori, Direttore Marketing Toyota Motor Italia; Bruno Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Politica economica; Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto; Andrea Lo Cicero, ex Nazionale di rugby; Roberto Salvador Direttore Giro-E.

Il Giro-E 2022 arriverà a Verona il 29 maggio, dopo 18 tappe e 1.025 chilometri complessivi. Ben 24.780 metri di dislivello positivo, per una media di oltre 1.350 metri a tappa, che saranno da un lato un’esperienza esaltante per i partecipanti, dall’altro un duro banco di prova per i produttori di biciclette e batterie. Quattro le tappe a quattro stelle, due a cinque stelle, con gli esuberanti arrivi in quota al Blockhaus, all’Aprica, traguardo della Sforzato Wine Stage. In totale saranno cinque le tappe con un dislivello positivo oltre i 2.000 metri, di cui una, la tappa numero 6, la Orsegna-Blockhaus, supererà addirittura i 3.000 (saranno 3.100, per la precisione).

Come nel 2021, ci sarà una prova a cronometro (l’ultima tappa, la numero 18, a Verona) e si sconfinerà il Slovenia (di nuovo, come l’anno scorso) per la partenza della tappa 16, Kobarid-Santuario Castelmonte. La più breve sarà lunga 17,4 chilometri (la cronometro), la più lunga ben 96,4 (tappa numero 7, Civitanova Marche-Jesi). Ma saranno 13 le tappe con una lunghezza pari o superiore ai 50 chilometri.

La quarta tappa si svolgerà in Basilicata da Viggiano a Potenza venerdì 13 maggio.

Per tutte le informazioni al link: https://www.giroe.it/tappe/tappa-4-del-giro-e-2022-viggiano-potenza/