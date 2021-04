Due podi e altri quattro atleti in Top 10 per il Team Bykers Viggiano nella Varano Bike Race

Due podi e altri quattro atleti in Top 10 per il Team Bykers Viggiano nella XC Bosco Cerano Masseria Guarini Varano Bike Race, gara di cross country disputata domenica a San Pietro Vernotico, in Puglia.

Su tutti le prestazioni di Gino Masino e Domenico Mangino che hanno concluso secondi di categoria, mentre Domenico Babino ha sfiorato il podio. La gara si è disputata su un apprezzato percorso di 3 km per Esordienti e Allievi, di 4 km per tutti gli altri, con tratti tecnici di single track nel bosco e un’impegnativa salita che in poco sono riusciti ad affrontare in sella dall’inizio alla fine.

Ottavo assoluto nella Gara-2 vinta dall’under 23 Simone Tarantini della Ciclisport2000, Masino si è classificato secondo degli élite in 56:54, a poco più di due minuti da Antonio Russo. Babino è stato il quarto degli U23 a tagliare il traguardo, in 1:04:14.

Prestazione convincente anche per Fabio Grosso, settimo assoluto in 56:53 nella Gara-1 vinta da Ivan Carrer e sesto degli Juniores, a poco più di un minuto dal podio di categoria.

Concorrenza agguerrita e qualche goccia di pioggia per il viggianese Gabriel Mileo nella prova riservata agli Allievi, che ha visto concludere la propria fatica 42 atleti, con il toscano Federico Bartolini su tutti. Mileo si è classificato nono in 37:07. Numeri importanti anche per la partenza dedicata agli Esordienti, con Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) abile a concludere nella Top 10 assoluta e a conquistare il secondo posto fra gli “Esordienti 1° anno”, a soli 34 secondi dal piemontese Nicolò Corte (Scott – Libartna Bike Racing Team As). Nella stessa sottocategoria, decimo e undicesimo posto per i viggianesi Antonio G. Carlomagno e Lorenzo Vigliarolo.

Al via, e all’arrivo, anche tre rappresentanti dell’Asd Re-Cycling Bernalda – Mohamed Tounsi, Luca Paradiso e Domenico Sessa – che hanno concluso la prova rispettivamente al quindicesimo, diciottesimo e ventunesimo posto.

Antonino Palumbo fonte Gazzetta del Mezzogiorno