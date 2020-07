Colpo incredibile dell’Orsa Viggiano, in arrivo il portiere brasiliano Gustavo Bertoli

Un altro colpo incredibile del duo Domenico Siviglia-Gaetano Todaro che blindano la porta con l’arrivo del portiere brasiliano Gustavo Bertoli. Classe 1990 nato a Joinville/Santa Catarina ha militato in club di spessore del panorama del calcio a 5 come il JEC/Krona nel suo paese, Terni, Venezia, poi la nazionale italiana Under 21, l’Araquari ancora in Brasile, l’Orsa e nella passata stagione il Sammichele in A2. La trattativa è stata ben condotta dal procuratore dell’atleta Stefano Facchini della Worldwide Futsal Project e, appunto, il duo Todaro-Siviglia.

Ecco le prime dichiarazioni dell’estremo difensore Gustavo Bertoli: “Il Presidente Domenico Siviglia come si è presentata l’opportunità, per una serie di coincidenze avvenute negli ultimi giorni, ha premuto per avermi nel suo team. Sono felicissimo per la fiducia che ha riposto in me: inoltre, già conosco la società e so’ che si tratta di un ambiente sano composto da persone serie”.

GLI OBIETTIVI: “Sono arrivato all’Orsa Viggiano anche per la grande ambizione del Presidente Siviglia che vuole arrivare sempre più in alto. I miei obiettivi sono gli stessi della società, vale a dire disputare un campionato da protagonista. Sono fiducioso perché conosco i miei compagni e so’ che per gli spettatori sarà un piacere vedere le nostre partite”.

BERTOLI: “Sono un portiere alto capace di chiudere ottimamente lo specchio della porta nelle uscite. Me la cavo anche in movimento e nel lancio della palla”.

MESSAGGIO: “Sono felice di ritrovare la tifoseria dell’Orsa Viggiano: sono dei grandi appassionati di calcio a 5. Spero di potergli regalare, assieme ai miei compagni, tante gioie in una categoria in cui, sicuramente, potranno assistere a delle belle partite. Li saluto tutti: sarà una bella stagione”.

IL CAMPIONATO: “Al momento siamo una squadra di serie B ma in caso di serie A2 posso confermare che sarà un campionato di alto livello con tante squadre che possono vincere. Si prospetta una stagione appassionante. Credo nel mio team: possiamo far bene anche in A2”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA