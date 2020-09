Calcio A5: terza amichevole pre-season per l’Orsa Viggiano

Un buon test e tante pecche ancora da colmare per l’Orsa Viggiano che perde, per 5-2, sul parquet del Sala Consilina, fortissima formazione di serie B. Ad analizzare il test nel post gara è l’allenatore dei neroverdi Cesare Rispoli: “E’ stato un buon test in cui abbiamo fatto bene a prescindere dal risultato. Purtroppo, però, abbiamo sbagliato l’impossibile e in più circostanze siamo stati lenti e macchinosi in fase di possesso. Poi, non riuscivamo a chiudere le linee di passaggio. Bisogna lavorare tanto ma fortunatamente il tempo c’è”.

LA SITUAZIONE: “Si lavora tanto e tutti i giorn e la squadra ha le gambe pesanti. Diciamo che questo è l’unico alibi. A livello fisico non si registrano infortuni”.

IL PROGRAMMA: “Giovedì e venerdì ancora allenamento, poi sarà la volta del quarto test amichevole, in trasferta, con il Città di Cosenza”.

IL TABELLINO

SALA CONSILINA-ORSA VIGGIANO 5-2 Reti: Castrogiovanni e Fernando per i neroverdi; Egea, Morgade (2), Tutilo, Gallon per i padroni di casa

SALA CONSILINA: Gallon, Morgade, Carducci, Brunelli, D’Arco, D’Alto, Pacifico, Sancez, Santoro, Egea De Lima, Trezza

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Paolicelli, Brancale, Castrogiovanni, Petragallo, De Fina, Bavaresco, Miri, Fernando, De Souza, Siviglia F., Siviglia G., All. Rispoli

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA