Calcio a5 serie A2: l’Orsa Viggiano vince a Messina e rilancia la propria classifica

L’Orsa Viggiano non passeggia in casa dell’ultima in classifica SIAC Messina ma riesce, comunque, a strappare tre punti di platino. Il primo tempo termina 0-2 dopo un avvio delicato mentre nella ripresa succede di tutto con i lucani che dilagano, Paolicelli che para un rigore a Barbosa e i siciliani che subiscono le espulsioni di Barbosa e Corrieri. Nel finale il tecnico Rispoli effettuerà vari cambi con i messinesi che riusciranno ad accorciare le distanze con due gol nell’ultimo giro d’orologio.

A commentare la vittoria è il tecnico dei neroverdi Cesare Rispoli: “La gara è stata più difficile del previsto ma dopo il ko con il Taranto ci tenevamo al riscatto. Questo è un campionato, assolutamente, non facile in cui si può perdere e vincere con chiunque. Nel primo tempo abbiamo sofferto riuscendo, comunque, ad andare negli spogliatoi sullo 0-2 grazie ai gol di Antonucci e Contini. Nella ripresa sullo 0-6 ho inserito alcuni ragazzini. Alla vigilia dell’incontro ero preoccupato vista la settimana particolare. Ci siamo ricompattati ripartendo. Sabato pomeriggio non è stata una passeggiata…”.

LA SIAC MESSINA: “Mi ha fatto una buona impressione visto l’ottimo giro palla. Ci hanno messo in difficoltà”.

I SINGOLI: “Antonucci è rientrato e ha segnato: ha tanta qualità e può dare una grossa mano ai compagni. Zancanaro, dopo l’infortunio, sta crescendo. Bavaresco rientra in settimana. Paolicelli ha dimostrato di essere pronto parando anche un rigore. Bene tutti gli altri”.

IL TABELLINO

SIAC MESSINA-ORSA VIGGIANO (0-2) 2-6 Reti: Contini (3), Silon (2), Antonucci per l’Orsa Viggiano, Colavita e Piccolo per la SIAC Messina

SIAC MESSINA: Bruno, Arico, Nicolosi, Dangelo, Barbosa, Abdelbaky, Colavita, Giordano, Piccolo (K), Corrieri, Venuto, Torres. All. D’urso

ORSA VIGGIANO: Paolicelli, Petragallo, Brancale, Antonucci, Zancanaro, Luizinho, Silon, Contini, Ambrosio, Grossi, Lucchesi. All. Rispoli

Ammoniti: Dangelo (S.M.), Piccolo (S.M.), Zancanaro (O.V.), Barbosa (S.M.) Espulsi: Barbosa (S.M.), Corrieri (S.M.)

Spettatori: Gara a porte chiuse nel rispetto delle regole anti Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA