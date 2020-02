Calcio a 5, turno di riposo per l’Orsa Viggiano

Un periodo magico per l’Orsa Viggiano che con i ritorni del tecnico Cesare Rispoli, del Team Manager Gaetano Todaro, oltre ai colpi di mercato del Presidente Domenico Siviglia, non perde da tre turni rilanciandosi alla grande verso la zona play off.

A commentare il periodo è il forte laterale brasiliano, Gleison Miri: “Cosa è cambiato? Ognuno è tornato a fare, all’interno della squadra, il proprio lavoro al meglio. Per noi è importante che le cose vadano bene e vogliamo continuare così”.

LA SOSTA: “Avrei preferito giocare già sabato prossimo: sarebbe stato un vantaggio visto che veniamo da un periodo buonissimo. Guardando il lato positivo, però, con la sosta avremo una settimana in più per prepararci al meglio alla difficile gara interna con il Futura Matera”.

LA SETTIMANA: “Siamo nel momento migliore ma sono convinto che possiamo migliorare ancora di più. L’atmosfera è molto buona”.

IL FUTURA MATERA: “Si tratta di una formazione molto forte: non c’è da meravigliarsi se sono così in alto in classifica. Credo nella mia squadra e abbiamo tutto per fare una grande partita e uscire dal campo vittoriosi. Un risultato positivo potrebbe essere fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo finale”.

MIRI: “Sono felice per quello che sta facendo tutta la squadra. Personalmente, credo che sto facendo un ottimo lavoro anche se so che posso crescere continuando a lavorare”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA