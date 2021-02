Calcio a 5: sabato di riposo per L’Orsa Viggiano. Il commento di Petragallo

Un sabato di riposo anche per l’Orsa Viggiano che tornerà in campo sabato 13 febbraio con il Taranto. A commentare il momento e la sua condizione fisica è Nicolas Petragallo…: “Ho avuto un infortunio abbastanza serio durato circa un mese e mezzo: non sono ancora al 100%. Diciamo che sono arrivato ad un buon 80% della condizione”.

INIZIO 2021: “Nonostante le squalifiche e gli infortuni è stato un gennaio molto positivo. La squadra ha reagito bene ad ogni avversità collezionando punti importanti”.

ALLENAMENTI: “Non potendo giocare ci stiamo concentrando molto sugli aspetti fisici cercando di recuperare quante più pedine possibili per il match interno con il Taranto”.

IL TARANTO C5: “Non sarà una partita facile visto che affronteremo una gran bella squadra. Comunque sono fiducioso visto che conosco le potenzialità della mia squadra. Il tecnico Rispoli ci darà i giusti consigli”.

OBIETTIVI: “Dobbiamo continuare a volare basso: l’obiettivo resta la salvezza ma avendo validi calciatori in rosa possiamo ambire a traguardi maggiori”.

Si comunica che la gara, prevista per martedì 9 febbraio, dei neroverdi al cospetto del Città di Cosenza slitta a giorno 23 dello stesso mese.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA