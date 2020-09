Calcio a 5, Orsa Viggiano: prosegue la preparazione atletica con il ritorno in campo di De Fina

E’ finalmente tornato in forma, dopo un lungo infortunio, Antonio De Fina che è carico e non vede l’ora di tornare in campo per aiutare la sua Orsa Viggiano…: “Sto molto meglio e mi sto allenando sempre al massimo assieme al gruppo. La prima parte della preparazione è andata benissimo. Speriamo di non avere più problemi fisici”.





IL GRUPPO: “Sono cambiate tante pedine rispetto alla passata stagione ma ho trovato tanti ragazzi straordinari che si sono messi a disposizione della squadra: s’impegnano al massimo. Non bisogna mai mollare perchè le prospettive sono buone”.





IL CAMPIONATO: “Affronteremo squadre molto attrezzate ed esperte. Ho giocato in questa categoria quando ero molto giovane mentre per altri miei compagni è la prima volta. L’obiettivo è lottare in ogni gara: sicuramente, con noi nessuno avrà vita facile”.

MESSAGGIO: “Voglio ringraziare la società, il Presidente Domenico Siviglia, il DS Gaetano Todaro e il tecnico Cesare Rispoli che dopo un lungo infortunio hanno creduto ancora in me. Cercherò di ripagare la loro fiducia”.

LA CONDIZIONE: “Posso dire che la squadra sta già bene. A livello mentale regna felicità e tutti noi cerchiamo di apprendere alla lettera le direttive del tecnico Rispoli. Lavoriamo intensamente per crescere fisicamente. C’è, ancora, tanto da fare”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA

Intervista video al Mister Cesare Rispoli e al Direttore Sportivo Gaetano Todaro:

Da oggi partono le amichevoli dell’Orsa Viggiano:

17 Settembre

Orsa – Montalto (Sant’Arcangelo)

19 Settembre

Orsa – Futsal Potenza (Potenza Ore 16)

23 Settembre

Orsa – Sala Consilina (Sala Consilina)

26 Settembre

Orsa – Città di Cosenza

(Cosenza)

3 Ottobre

Orsa – Città di Taranto

(Taranto)

10 Ottobre

Orsa – Alma Salerno

(Palavejanum)