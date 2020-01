Calcio a 5: l’Orsa Viggiano si prepara alla sfida contro il Limatola

Umore positivo e gruppo sereno dopo due risultati utili di fila in casa Orsa Viggiano con il calciatore Saverio Giordano che presenta la prossima sfida in casa del Limatola: “Sicuramente l’umore è positivo visto che con il ritorno del tecnico Rispoli siamo riusciti a conquistare un pareggio e una vittoria. Ci alleniamo con intensità. Siamo soddisfatti”.

LIMATOLA: “Quella di sabato è una delle trasferte più ostiche visto che affrontiamo la terza in classifica che viene da qualche vittoria consecutiva. I campani stanno ottenendo ottimi risultati. Sabato rientrerà Fernando dalla squalifica e dovrebbe essere pronto Lo Giudice. Rispetto per l’avversario ma nessuna paura in una partita chiave per i play off”.

LA GARA: “Mi aspetto un ambiente duro: le campane, in casa, cercano tutte di dominare. Di contro, non aspetteremo l’avversario ma ce la giocheremo. Ora, siamo numericamente tutti validi e di livello. Faremo la nostra gara”.

I NUOVI ARRIVI: “Sono tutti umanamente bravi ragazzi fattore fondamentale in un gruppo. Poi, sono dei calciatori validi. Con loro si può ambire ad una salvezza tranquilla e all’assalto ai play off. Così, possiamo variare moduli di gioco: il secondo gol fatto con il Leoni Acerra è stato esemplare”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA