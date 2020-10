Calcio a 5: il campionato di A2 al via il 17 ottobre. Nuovo acquisto dell’Orsa Viggiano

Sempre vivi e attenti su ogni vicenda e su ogni dettaglio dell’Orsa Viggiano il Presidente Domenico Siviglia e il ds Gaetano Todaro che nelle ultime ore hanno messo a segno un altro interessante colpo di mercato. In vista dell’esordio in campionato di sabato, di fatto, la società neroverde è lieta di annunciare l’arrivo del laterale/pivot, classe 2000, Frasco Zappalà. Nonostante la giovanissima età il calciatore, nato ad Acireale, vanta già una buonissima carriera visto che ha militato nelle stagione 2016-17 nell’Acireale C5 in serie A2 per poi passare nelle annate 2017-18 e 2018-19 nel META Catania in serie A1. Prima di approdare in neroverde ha indossato la casacca della Sangiovanesse, formazione toscana, in serie B. Per tanto lla società dell’Orsa Viggiano ringrazia la Worldwide Futsal Project di Stefano Facchini per la riuscita dell’operazione.

Ecco le prime parole del neo acquisto dell’Orsa Viggiano: “Non è difficile sposare un progetto come quello dell’Orsa Viggiano: questo perchè si ha a che fare con una società seria e molto ambiziosa. Anche per questo ho accettato subito”.

GLI OBIETTIVI: “Sono qui per fare il meglio possibile e per regalare soddisfazioni a tutti. Ovviamente, essendo giovane, voglio crescere tanto”.

IL CAMPIONATO: “Tutte le formazioni di questo girone di serie A2 sono ostiche: molte le conosciamo. Noi, però, non siamo da meno e possiamo ben figurare”.

ZAPPALA’: “Sono un pivot adattabile anche come laterale e sono nato nel 2000. Vedo la porta e sono un calciatore aggressivo e rognoso”.

L’ARRIVO: “Sia lo staff che i compagni mi hanno accolto benissimo. Ho immediatamente appreso che ci sono atleti con grandi doti. Il tecnico Rispoli si è subito messo a disposizione spiegandomi ogni cosa”.

SIVIGLIA-TODARO: “Il Presidente Domenico Siviglia e il ds Gaetano Todaro non mi hanno fatto mancare niente dal primo istante. Mi hanno trattato come un figlio e perciò spero di ripagarli al massimo”.

MESSAGGIO: “Alla società voglio dire che non se ne pentirà di avermi scelto: li ringrazio tanto. Ai tifosi dico che proveremo a levarci delle belle soddisfazioni”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA