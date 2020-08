Calcio a 5, è ufficiale: L’Orsa Viggiano giocherà nel campionato di A2

Finalmente è ufficiale, finalmente si può festeggiare perchè l’Orsa Viggiano dopo un campionato importante di serie B (sospeso per via del Coronavirus) terminato a ridosso della zona play off è ufficialmente in serie A2.







Il Presidente Domenico Siviglia, assieme ai suoi collaboratori, è riuscito a scrivere la storia di una società che con umiltà e tantissimi sacrifici è arrivata nell’Olimpo del grande calcio a 5. Passione, amore e dedizione sono queste le caratteristiche del numero uno neroverde che in pochi anni ha portato un piccolo ma importante, a livello turistico, paese lucano addirittura in serie A2. Impeccabile il lavoro del ds Gaetano Todaro, che con Siviglia, ha costruito una grande squadra che potrà far divertire il popolo viggianese.