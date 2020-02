A Triggiano ripartono le sfide per la zona play-out

Dopo un turno di riposo ritorna il campionato di serie C con la disputa della prima giornata del girone di ritorno.

La squadra GialloBlu scenderà in campo sabato pomeriggio alle 18:30 contro il Trivianum, presso la palestra dell’ITC “De Viti De Marco” di Via Don Vitangelo Dattoli a Triggiano (BA), dopo aver chiuso il girone di andata con una prestazione opaca.

A rinvigorire i giovani atleti della DMB Pallavolo Villa d’Agri sono stati gli eccellenti risultati conseguiti nei campionati regionali giovanili che hanno alzato il morale e che hanno consegnato ai coach Viggiano e Logiurato ragazzi in buona forma fisica.

L’unico neo rappresenta l’infortunio al giovane libero Perna Gabriele che, purtoppo, starà fuori per qualche mese a causa della rottura del menisco al ginocchio destro. Una brutta tegola per il ragazzo e per la società che dovrà sostituirlo con soluzioni interne con l’augurio di vederlo prontamente in campo con la sua tenacia e con la sua voglia di giocare.

Le due squadre si affrontano a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di andata che fu bella e combattuta. Si giocò a Villa d’Agri e fu un 3 a 1 per gli ospiti che riuscirono a spuntarla anche grazie a giocate d’astuzia degli esperti Di Lella e Brandonisio, chiaramente da tenere d’occhio ugualmente per il match di sabato.

Dalla voce della Presidente Bianca Viggiano: “Ci aspetta una serie di partite non facili. Bisogna cercare di concentrarsi volta per volta su ogni singola gara per riniziare a segnare punti in classifica”. Conclude infine dicendo “Il girone di andata ci ha lasciato delle consapevolezze e propositi di miglioramento. Spero che sabato ci si metta la volontà e il sacrificio giusto per arrivare a prendere punti”.

Esser…Ci è un onore, seguite…Ci con amore, sostenete…Ci con calore.