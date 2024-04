A Policoro presentato il Torneo di Qualificazione a EuroVolleyU18M

Si è tenuta oggi, martedì 9 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro (MT), la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 18 maschili.

Policoro si prepara dunque ad ospitare una tre giorni di grande spettacolo con la pallavolo giovanile, che da venerdì 12 a domenica 14 aprile, vedrà protagonisti al PalaErcole gli azzurrini di Monica Cresta, insieme a Macedonia del Nord, Israele e Grecia.

“Siamo felici di ospitare in Basilicata questa fase di qualificazione che rappresenta un momento di grande attenzione per tutto il nostro sport – queste le parole del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Enzo Santomassimo – ringrazio l’Amministrazione comunale e la Gi Elle Volley per aver permesso che questo evento si realizzasse. Torniamo ad organizzare una manifestazione così importante nel Metapontino dopo diversi anni, dal 2017 precisamente, anno del nostro ultimo evento sulla costa jonica. Siamo sicuri che questo week end di pallavolo sarà ricordato per partite avvincenti e combattute colpo su colpo: conto sul sostegno della popolazione di Policoro che aspettiamo al Palaercole per festeggiare insieme”.

Queste le parole Stefano Recine, capo delegazione dell’Italia, rappresentata in conferenza stampa anche dagli azzurrini Gianluca Cremoni (capitano) e Manuel Zlatanov (vice capitano). “A nome della Federazione ringrazio il Presidente Santomassimo e l’Amministrazione di Policoro per il livello di qualità delle strutture messe a disposizione e dell’accoglienza che abbiamo avuto qui a Policoro. Invito tutti a venire a vedere le gare di questi ragazzi che hanno talento e capacità e che sono sicuro tra qualche anno potranno essere ammirati in Superlega”.

“Siamo orgogliosi di aver dato supporto alla Federazione e di partecipare attivamente a questo evento – commenta Mario Liguori, della società sportiva Gi Elle Volley – Festeggiamo i trent’anni della nostra Associazione con un torneo così importante sperando che sia il primo di una lunga serie”.

“La città cresce e partecipa sempre in maniera entusiasta, appassionandosi ai nostri beniamini, soprattutto quando in programma c’è la Nazionale – dichiara il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco – Siamo felici di ospitare per la prima volta l’Italia Under 18 e sono sicuro che anche in questa occasione la comunità risponderà presente nel sostenere gli azzurri. Con questo grande avvenimento non posso non ricordare Gigi Liguori, indimenticato manager della pallavolo che ha portato trent’anni fa in questa città questa disciplina, facendo crescere migliaia di ragazzi e appassionandoli al mondo del volley”.

A chiudere l’incontro le parole dell’Assessore allo Sport del Comune di Policoro, Giuseppe Montano: “Le qualificazioni di un Campionato europeo non arrivano in questa città per caso ma sono frutto di un lungo lavoro di collaborazione e scambio informazioni con la Federazione e la Gi Elle Volley che proprio grazie a quest’evento sigilla i trent’anni di attività con un evento così importante. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto duraturo nel tempo: siamo a disposizione per far crescere la nostra città e farla diventare punto di riferimento per il turismo sportivo”.