A Corleto Perticara ritorna il quadrangolare di calcetto promosso da TotalEnergies

A distanza di tre anni dall’ultima edizione ritorna il torneo estivo di calcio a cinque promosso da TotalEnergies EP Italia. L’appuntamento è domenica 4 settembre alle ore 9.30 presso il campo polivalente “Nelson Mandela” di Corleto Perticara, per il decimo “Torneo del Sauro” – Memorial Angelo Gilson Montano.

La manifestazione sportiva è organizzata da TotalEnergies EP Italia con il patrocinio delle amministrazioni di Guardia Perticara, Corleto Perticara e Gorgoglione, i tre comuni che ospitano gli impianti della JV Tempa Rossa.

Il quadrangolare è dedicato alla memoria di Angelo Gilson Montano, lavoratore della compagnia scomparso prematuramente. Si sfideranno le squadre dei residenti di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione e la rappresentativa dei dipendenti TotalEnergies EP Italia. La manifestazione prevede due semifinali in mattinata, una finalina per il terzo e quarto posto nel primo pomeriggio ed una finale, dalle ore 18, per decretare il team vincente.

“Il Torneo del Sauro – ha spiegato Paola Ferretti, Responsabile comunicazione di TotalEnergies EP Italia – è un appuntamento molto sentito fra i residenti dei tre comuni interessati, ma anche fra i collaboratori di TotalEnergies: è un momento di aggregazione e di sport che caratterizza le estati nella valle del Sauro. L’ultima edizione è stata disputata a Gorgoglione nel 2019, successivamente sospesa per via delle restrizioni Covid. Oggi che la tradizione sportiva può riprendere, sentiamo crescere l’attesa tra i nostri colleghi che parteciperanno al torneo”.

Dopo la cerimonia di premiazione la manifestazione si trasferirà, dalle ore 20, in piazza Papa Luciani a Corleto presso l’“Angolo dell’Agorà”, con degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale.