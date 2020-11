Rinascita Lagonegro, mister D’Amico carica i suoi: “Possiamo crescere, il risultato arriverà.”

Tornati al lavoro gli uomini di mister D’amico riprendono il loro cammino nel campionato di serie A2.

Commenta le prime tre gare il tecnico lagonegrese : “ancora non siamo riusciti a trovare le prima vittoria, ma ci sono state 3 gare diverse: nella prima e nella terza siamo riusciti a far vedere sicuramente un buon gioco, seppur a tratti.

Veniamo da una sconfitta, quella contro Siena , che ha una ambivalenza : poichè- continua D’Amico- fino alla fine del terzo set abbiamo giocato e spero che anche nella prossima gara possiamo far vedere delle cose buone. Sono convinto che non possiamo che crescere . Con il sacrificio e la disponibilità di tutti sono convinto che il risultato arriverà . E’ importante fare dei punti con queste squadre che sono al nostro livello e alla nostra portata”, conclude D’Amico che insieme a mister Di Maio e alla scoutman Moliterni sono alle prese dello studio della gara contro Cantù in programma domenica alle 16,00 presso il Palasport di Villa D’agri, sede delle gare interne della Geomedical Cave del Sole.

Paola Vaiano

Addetto stampa Rinascita Lagonegro