È stato definito il nuovo calendario del Campionato Europeo under 18 maschile di Lecce e Marsicovetere, al quale prenderanno parte otto squadre. I giorni di gara della fase a gironi saranno 5, 7 e 9 settembre. Invariate, invece, le date di semifinali e finali che si svolgeranno nel weekend 12-13 settembre: a Lecce quelle 1°-4° posto, a Marsicovetere 5°-8° posto.

L’esordio degli azzurrini di Vincenzo Fanizza è previsto per sabato 5 settembre alle ore 20, quando la nazionale tricolore affronterà nella Sport Hall Villa D’Agri la Turchia. L’Italia scenderà in campo poi il 7 settembre contro il Belgio (ore 20) e il 9 settembre contro la Bulgaria (ore 20).

Anche in Puglia si partirà il 5 settembre, nella prima giornata alla Lecce Sport Hall si disputeranno i match: Germania-Bielorussia (ore 17) e Rep. Ceca-Polonia (ore 20).

Al termine delle pool le prime e le seconde classificate si contenderanno a Lecce le medaglie, mentre a Marsicovetere le posizioni dal 5° all’8°.

Tutte le gare, comprese quelle degli azzurrini, saranno visibili dagli appassionati in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

L’Italia under 18 anche oggi ha svolto una seduta d’allenamento con la palla e stasera tornerà nuovamente in palestra.

“Abbiamo buone sensazioni, anche negli ultimi giorni stiamo dando il massimo durante tutti gli allenamenti – le parole di Matteo Staforini – Vogliamo farci trovare pronti per quest’importante appuntamento, non vediamo l’ora di iniziare. La nostra è una squadra solida e unita, il lungo periodo di lavoro assieme ha favorito molto la coesione del gruppo e mi riferisco anche al rapporto con lo staff.

Sappiamo che in questo momento ci sono su di noi tante aspettative, ma il percorso di crescita è stato importante e adesso c’è la volontà di dimostrarlo sul campo. Contro ogni avversario abbiamo intenzione di far vedere un bel gioco e il nostro entusiasmo. In questa maniera secondo me potremmo toglierci belle soddisfazioni nel corso dell’Europeo. L’emozione ovviamente si fa sentire, ci aspetta una grande manifestazione, però mi sento pronto a dare il meglio”.

La video intervista è disponibile QUI

Domani (ore 14.45) alla presenza delle massime autorità locali si terrà nella sala consiliare del comune di Marsicovetere la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Questa la lista dei 15 azzurrini , dai quali il tecnico pugliese domani sceglierà la lista definitiva dei 12: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

PUBBLICO E ACCREDITI STAMPA – Si comunica che il Campionato Europeo U18 maschile si giocherà a porte chiuse e l’accesso sarà riservato esclusivamente agli atleti impegnati in campo, ai membri dell’organizzazione e ai giornalisti accreditati, nel limite del numero consentito, che dovranno necessariamente essere muniti di test sierologico con esito negativo, effettuato massimo 5 giorni prima dell’inizio del torneo.

Le richieste d’accredito stampa vanno inviate all’indirizzo comunicazione@federvolley.it





I GIRONI

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria.

Pool II (Lecce): Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia, Polonia.

IL CALENDARIO

Pool I (Marsicovetere, Potenza)

1a Giornata – 5 settembre

ore 17 Belgio-Bulgaria

ore 20 Italia-Turchia

2a Giornata – 7 settembre

ore 17 Bulgaria-Turchia

ore 20 Italia-Belgio

3a Giornata – 9 settembre

ore 17 Turchia-Belgio

ore 20 Italia-Bulgaria

Pool II (Lecce)

1a Giornata – 5 settembre

ore 17 Germania-Bielorussia

ore 20 Rep. Ceca-Polonia

2a Giornata – 7 settembre

ore 17 Polonia-Germania

ore 20 Bielorussia-Rep.Ceca

3a Giornata – 9 settembre

ore 17 Polonia-Bielorussia

ore 20 Rep.Ceca-Germania

Semifinali 5°- 8° posto – 12 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 20 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 12 settembre (Lecce)

ore 17 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto – 13 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 e ore 20

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 13 settembre (Lecce)

ore 17.00 e ore 20