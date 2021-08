9° Trofeo “Città di Maria” – Team Bykers Viggiano consolida primato classifica società giovanissimi

Nella giornata di domenica è andata in scena il nono trofeo “Città di Maria” riservato alle categorie giovanissimi di ciclismo valido quale prova per il campionato regionale per società. Ottimamente organizzato dalla Team Bykers Viggiano nel campo gara presso l’hotel Kiris, la manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid ed ha visto una nutrita partecipazione di società provenienti oltre che dalla Basilicata anche dalla Puglia e dalla Calabria.

La Team Bykers Viggiano conferma l’attuale primato nella classifica regionale centrando la vittoria nella classifica a squadre davanti alla Motostaffette Potenza ed al Ciclo Team Valnoce giunto terzo. Le altre società presenti si sono classificate: Spes Alberobello al quarto posto seguita dall’Asd Mtb Casarano, Polisportiva Asd Re-Cycling Bernalda, Ciclo Team Matera Sassi, Gruppo Ciclistico Salentino, Lucania Bike Palazzo San Gervasio, Team Mazzei Club Corridonia.

I portacolori della squadra di casa hanno dimostrato tutti un ottimo periodo di forma su un tracciato tecnico lungo circa 600 metri per le categorie da G2 e G3 e di circa un kilometro per le altre categorie in gara.

Il divertimento e il sano agonismo sono la base dello sport ed i ragazzi lo hanno ampiamente dimostrato dandosi battaglia sul campo gara gareggiando e pedalando nel rispetto delle regole del fair-play.

Come anteprima è andata in scena la gara promozionale riservata ai bambini tesserati che vanno dai 3 ai 6 anni dove ad entusiasmare il pubblico presente ci ha pensato la piccolissima Emily, di soli 3 anni, tesserata dalla Asd Spes Alberobello che in sella alla sua bici ha percorso il giro riservato ai piccolissimi atleti. Gli altri bambini appartenenti alla categoria promozionale hanno concluso tra gli incitamenti dei propri genitori ed accompagnatori e nell’ordine si sono classificati:

Perri Matteo Team Bykers Viggiano

Perri Antonio Team Mazzei Club Corridonia di Montalto Uffuco (CS)

Alberti Angelo Team Bykers Viggiano

Rizzo Giona Sebastiano Team Bykers Viggiano

Cuozzo Mariapina Team Bykers Viggiano

Carriero Lara Polisportiva Asd Re-cycling Bernalda

Nella categoria G2 riservata ai bambini di otto anni e tre giri percorsi affermazione per Perri Stefano della Team Bykers Viggiano autore di una gara in solitaria davanti a Colucci Gioele della Motostaffette Potenza e Carriero Andrea Luigi della Polisportiva Asd Re-cycling Bernalda

Nella categoria G3 riservata ai bambini di nove anni e quattro giri percorsi bella lotta per il primo posto tra Marra Gabriele della Asd Mtb Casarano e Zaccagnino Valerio della Motostaffette Potenza con affermazione dell’atleta salentino. A concludere il podio al terzo posto Toscano Nathaniel della Team Bykers Viggiano.

Nella G3 femminile bella affermazione per Alberti Maria Azzurra della Team Bykers Viggiano davanti a Sabino Sonia della Lucania Bike di Palazzo San Gervasio.

Nella categoria G4 riservata ai bambini di dieci anni e tre giri percorsi nell’impegnativo percorso di un kilometro caratterizzato da piccole salite gara caratterizzata dal duello emozionante tra Carlomagno Nicolò della Team Bykers Viggiano, Manicone Giuseppe (Ciclo Team Matera Sassi) ed Alessia Russo del Gruppo Ciclistico Salentino che si sono battagliati fin dalla prima curva non risparmiandosi nei tre giri percorsi.

La vittoria è andata al corridore di casa, Carlomagno Nicolò davanti al materano Manicone Giuseppe ed alla salentina Alessia Russo che centra la vittoria nella categoria riservata alle donne davanti a Colucci Giulia della Motostaffette Potenza. A completare il podio maschile bella prestazione per Rizzo Emanuele Ruben del Team Bykers Viggiano che per lungo tempo ha mantenuto e battagliato per le prime posizioni. Da rilevare anche l’ottima prestazione di Giampietro Michele della Team Bykers Viggiano giunto quinto.

Nella G5 maschile riservata ai bambini di undici anni vittoria in solitaria con una gara condotta in testa fin dall’inizio per il salentino De Micheli Pietro dell’Asd Mtb Casarano davanti a Di Giacomo Christian del Ciclo Team Valnoce e Natiello Matiello della Polisportiva Asd Re-cycling Bernalda.

Nella G5 femminile vittoria per Pugliese Megane della Spes Alberobello

Nella G6 maschile riservata ai bambini di dodici anni vittoria per Antonacci Alessandro della Spes Alberobello davanti a Florenzano Christian del Ciclo Team Valnoce ed un ottimo terzo posto con rimonta per Racioppi Matteo Maria del Team Bykers Viggiano che insieme alla compagna di squadra Lauria Alessandra, prima nella categoria riservata alle donne, per lungo tempo nei cinque giri previsti hanno battagliato per conquistare il secondo gradino del podio. A seguire al quarto posto il calabrese Pagliuso Fortunato, Machiella Rocco del Ciclo Team Valnoce, Verro Riccardo del Team Mazzei Club Corridonia e Iacovino Alessandro del Team Bykers Viggiano.

Alla manifestazione sono intervenuti il Delegato Regionale Federciclismo Vincenzo Sileo, i consiglieri provinciali De Felice Gianfranco e Forastiero Giacomo, il responsabile e coordinatore dei vari settori Prospero Di Dio ed il vice sindaco del comune di Viggiano, Varalla Paolo.

I prossimi appuntamenti vedranno impegnati i giovanissimi a Moliterno il 29 Agosto presso l’Oasi Naturale Bosco del Faggeto mentre gli agonisti dopo un periodo di pausa saranno di scena in Puglia a Monte Sant’Angelo valida quale prova Challenge Puglia XCO.