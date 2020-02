Send an email

Trattativa Regione-Eni per il petrolio in Val d’Agri: nuovo incontro tra le parti





La trattativa fra Regione e compagnie petrolifere per il rinnovo dell’accordo per il giacimento della Val d’Agri va avanti. Lo confermano il vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Fanelli e gli assessori alle Attività Produttive e all’Ambiente, Francesco Cupparo e Gianni Rosa, che oggi a Potenza hanno incontrato nuovamente la delegazione di Eni e Shell.





Al centro del confronto, in sede tecnica, il tema delle compensazioni ambientali che la Regione ritiene indispensabili per proseguire le attività petrolifere in Val d’Agri.

Si è trattato di un incontro interlocutorio, nel corso del quale, fanno sapere Fanelli, Cupparo e Rosa, la Regione ha messo sul tavolo le proprie proposte che vanno nell’ottica della compensazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro per approfondire tutte le questioni sul tavolo.