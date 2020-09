Trasporti studenti a Sant’Angelo le Fratte. Ci segnalano disagi sulla linea per Potenza

Ci arrivano segnalazioni di disagi con regole di igiene e distanziamento non mantenute sui trasporti degli studenti a Sant’Angelo le Fratte.

“Il pullman è sporco e cade a pezzi: ci piove addosso”. In queste parole evinciamo la preoccupazione di uno studente che dal 24 settembre prende la linea n. 272 : Sant’Angelo le Fratte – Potenza

“Giovedì 24 Settembre 2020 sono riaperte le scuole nella regione Basilicata, ma con l’apertura di esse subito si evidenziano anche i disagi nei trasporti pubblici santangiolesi.

A distanza di pochi giorni si iniziano a verificare molteplici problemi. I mezzi come al solito sono malridotti, piove dentro, molte volte sono sporchi, altre volte hanno i posti bagnati per via di qualche infiltrazione di troppo, ma non finisce qui! Quest’anno c’è una grandissima novità: le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Non c’è un punto dove potersi sanificare le mani, quando si sale e si scende la gente è ammassata e quindi è un assembramento continuo, molte volte i posti a sedere sono pieni e la gente sta in piedi, molte volte la gente non ha la mascherina, e molte volte ancora decide di abbandonarla sul proprio sedile o per terra!

Noi pendolari santangiolesi chiediamo che la nostra voce si faccia sentire, chiediamo maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto, chiediamo più pulizia e chiediamo un altro autobus per garantire il posto a sedere per tutti. Fiduciosi attendiamo una rapida risposta“.

