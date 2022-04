TotalEnergies, selezionati i 20 che parteciperanno al corso di formazione per operatore di produzione

È stata inviata questa mattina la comunicazione ufficiale alle 20 persone selezionate per il corso di formazione per operatore di produzione promosso da TotalEnergies EP Italia, oltre che ai 41 non selezionati.

Alla prova tecnica del 7 aprile, gestita da Adecco Italia (la società di The Adecco Group incaricata della selezione), hanno partecipato, infatti, 61 candidati sul totale degli invitati.

Dei 20 selezionati, in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti nella fase di valutazione e nella prova tecnica, 15 provengono da Corleto Perticara e, uno ciascuno, dai comuni di Anzi, Armento, Castelmezzano, Guardia Perticara e Stigliano. Sono sei i laureati tra i selezionati, mentre 14 sono in possesso di diploma tecnico.

Il corso di formazione, che inizierà entro l’estate, ha l’obiettivo di creare nuove competenze nel settore oil&gas. Il percorso avrà la durata di 48 settimane e consisterà di una prima fase di 15 settimane con formazione sulla sicurezza industriale, sulla lingua inglese e sulle principali nozioni di chimica, fisica e matematica. La seconda fase sarà di 12 settimane, incentrate sulle attività petrolifere, con visite periodiche alle strutture produttive della Concessione Gorgoglione e di 21 settimane, dedicate al “training on the job” alla presenza dei formatori.