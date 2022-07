TotalEnergies, aperto a Corleto Perticara il centro di formazione Tempa Rossa

Alla presenza dell’amministratore delegato di TotalEnergies EP Italia, Nina Jensen e del sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano, è stato aperto ufficialmente il centro di formazione di Tempa Rossa, che entrerà nella fase operativa dal 25 luglio prossimo con il primo corso.

Le aule della struttura, allestite con postazioni multimediali e con un moderno sistema di video-conferenza, saranno aperte anche alle aziende contrattiste operanti a Tempa Rossa per svolgere attività di formazione.

I corsi includeranno tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come percorsi formativi adeguati alle qualifiche e ai profili richiesti per l’attuale fase di produzione del centro olio di Corleto Perticara.