Total E&P Italia, istituito “contributo solidarietà tempa rossa” da € 1,9 milioni

Total E&P Italia esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta regionale, nel corso della seduta di ieri, dello schema di convenzione e dell’avviso pubblico denominato “Contributo solidarietà Tempa Rossa”, che permetterà alle imprese lucane che hanno operato nella realizzazione del sito, di ottenere un contributo per i crediti non soddisfatti nei confronti di ditte subappaltatrici.

L’istituzione del fondo è frutto della sinergia tra Total E&P e l’Assessorato regionale alle Attività produttive, con l’intento di contribuire a ristorare le aziende locali che hanno investito risorse umane ed economiche per la realizzazione del sito Tempa Rossa, oltre ad aver subito le conseguenze della difficile congiuntura economica causata dall’emergenza Covid-19.

Con riferimento al principale contratto relativo alla costruzione delle infrastrutture del sito Tempa Rossa, infatti, Total E&P Italia ha messo a disposizione della Regione Basilicata una somma pari a circa 1,9 milioni di euro, per l’istituzione di un fondo di solidarietà per le imprese titolari di crediti non soddisfatti nei confronti di soggetti terzi autonomi e indipendenti rispetto a Total.

Le risorse saranno messe a disposizione delle aziende che hanno lavorato per la costruzione di Tempa Rossa e che sono ancora creditrici nei confronti di imprese subappaltatrici del principale contratto relativo alla costruzione delle infrastrutture del sito. Si tratta di realtà economiche, in buona parte di piccole dimensioni, che, legittimamente, reclamano il corrispettivo per il lavoro svolto.

Total E&P Italia, pur non risultando debitore in suddetti rapporti, a qualsivoglia titolo o causa, ha deciso quindi di andare incontro alle esigenze di queste imprese. Con l’approvazione dello schema di convenzione e dell’avviso pubblico si compie un ulteriore passo in avanti per contribuire a dare loro il giusto ristoro.