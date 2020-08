Tempa Rossa, Gambardella (CISL): “no a divisioni e campanilismi, serve coesione e collaborazione”

“Sul petrolio le divisioni e i campanilismi sono un regalo alle compagnie petrolifere: serve un quadro di regole certe su occupazione, investimenti e tutela dell’ambiente”. È quanto sostiene il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, che invita le amministrazioni locali ricadenti nella concessione Tempa Rossa a “recuperare uno spirito di forte coesione e collaborazione nell’interesse di tutte le comunità interessate”.

“Il sindacato – continua Gambardella – pur con sfumature diverse, da tempo propone la necessità di un vero patto di sito come cornice giuridica in grado di disciplinare e istituzionalizzare le relazioni con le compagnie petrolifere. L’obiettivo – continua Gambardella – è rilanciare con forza il ruolo della contrattazione di sito e del tavolo della trasparenza e sottrarre il tema del petrolio, dell’occupazione locale e della tutela dell’ambiente alle vecchie logiche clientelari e alle negoziazioni al ribasso. Il recente incontro promosso dalla Cisl a Cirigliano andava proprio nella direzione di costruire una forte e organica alleanza sociale e istituzionale per rinnovare la discussione nell’alveo dei percorsi istituzionali già esistenti”.