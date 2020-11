Tempa Rossa, con le calibrazioni in corso si procede al completamento delle prove di esercizio

Continuano secondo i programmi e con la conferma della buona affidabilità degli impianti le prove di esercizio a Tempa Rossa, con una produzione media di greggio che varia attorno ai 45.000 barili al giorno, nella continua osservanza delle inderogabili condizioni di sicurezza e protezione dell’ambiente previste, come attestato dal sistema di monitoraggio ambientale 24h/24 collegato con gli uffici ARPAB.

Il completamento delle prove di esercizio e la messa in esercizio definitiva sono previsti entro l’11 dicembre, con l’adempimento dei necessari passaggi autorizzativi presso le autorità competenti. Tra le attività in corso si sta procedendo alla condivisione con ARPAB dei risultati di calibrazione degli elementi del Sistema di Monitoraggio Emissioni in modalità continua installati all’interno dei camini delle apparecchiature del centro olio, che si aggiungono alle centraline di monitoraggio esterne al centro olio in funzione da ormai oltre due anni.

Continua efficacemente il monitoraggio delle condizioni di prevenzione e protezione dall’emergenza COVID-19 sul sito. Questo ha permesso, grazie ai test antigenici svolti presso la nostra clinica d’impianto, di individuare prima del loro ingresso soggetti risultati positivi, e di attivare di conseguenza le necessarie misure in accordo alle disposizioni del Ministero della Salute.

Come già fatto in occasione della prima ondata del COVID-19, si sono attivate in collaborazione col Comune di Corleto Perticara le strutture e le risorse necessarie al fine di mettere a disposizione dei cittadini un sistema ricettivo dotato di assistenza infermieristica per le persone che risultassero positive ai test, e quindi da sottoporre a isolamento anche rispetto al proprio nucleo familiare. Si è inoltre organizzata, su richiesta del Comune stesso, una specifica campagna di screening eseguita dal personale infermieristico della clinica del centro olio, per verificare l’eventuale presenza del virus in soggetti venuti a contatto con casi positivi rilevati nel territorio comunale.