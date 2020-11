Tempa Rossa: a causa di un problema di Enel blocco parziale dell’impianto

La comunicazione ieri sera sui social del primo cittadino di Corleto Perticara Mario Montano:

A causa di un problema da parte di Enel, si è verificato un blocco parziale dell’impianto della sezione di trattamento del gas. L’evento è stato causato da un cavo della fibra ottica esterno all’impianto che è stato tranciato per errore durante alcuni lavori. Questo evento ha provocato un aumento della visibilità della fiamma in torcia. Per questo motivo ed ovviamente per ragioni di sicurezza, la produzione è stata ridotta al fine di limitare il fenomeno che si prevede sarà risolto in serata rientrando nei normali parametri produttivi.

Questa situazione ha provocato una limitata perdita di gas propano da un compressore su cui era in corso un intervento di manutenzione ed ha fatto scattare le sirene dell’allarme. La situazione non desta alcun pericolo ed è in via di risoluzione.

Voglio rassicuravi: dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria non emergono anomalie in termini di emissioni.

Vorrei invitarvi a mantenere la calma perché l’effetto attuale della fiamma in torcia non è legato a questa perdita ma al suddetto blackout di stamane e la normalizzazione delle condizioni operative dell’impianto subirà un normale ritardo.

Io e l’amministrazione comunale tutta stiamo monitorando la situazione e seguiranno aggiornamenti.

La situazione è sotto controllo.