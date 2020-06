Scarico di acque reflue dal centro olio di Tempa Rossa. Arriva la risposta di Total

Si fa riferimento a notizie e fotografie apparse sugli organi di stampa con riferimento ad una canaletta di drenaggio di acque piovane situata in prossimità del centro olio Tempa Rossa nella quale sono visibili sostanze liquide e fango, che negli articoli vengono collegati ad una possibile presenza di petrolio greggio.

Riteniamo innanzitutto precisare che le foto riportate dagli articoli di stampa risalgono al periodo compreso tra maggio e agosto 2019, ovvero al periodo interessato dall’esecuzione nell’area in oggetto della posa in opera delle canalette di drenaggio dell’acqua piovana e dalla realizzazione delle opere di adeguamento dei relativi imbocchi nel canale di raccolta e scolo dell’acqua.

E quindi possibile escludere a priori – contrariamente a quanto riportato dai media – che trattasi di acque “… miste ad un liquido marroncino-nero che tanto richiama il colore del greggio”, essendo noto che in tale periodo l’estrazione del greggio non risultava ancora avviata.







Dalla fotografia scattata oggi appare evidente come la situazione sia profondamente diversa, anche in termini di vegetazione, e come l’innesto nel canale di scolo perimetrale si presenti con diversa configurazione.

Il canale di scolo rappresenta una linea di collettamento delle acque piovane superficiali e drenate naturalmente da un’area prossima ma esterna alla recinzione mineraria del Centro Olio, al fine di prevenire fenomeni di erosione dello stesso terreno.

Si ricorda peraltro che lo scarico dell’impianto di trattamento delle acque piovane del centro olio è inutilizzato ed inertizzato a valle del pozzetto di campionamento dell’unità di trattamento, essendo come noto interdetto ogni scarico delle acque del centro olio Tempa Rossa nei corpi ricettori torrente Sauro e fosso Cupo.