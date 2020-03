Salgono a cinque i casi positivi al coronavirus in Basilicata.

Si tratta di un giovane di Matera, figlio del paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie. Il giovane, venuto in contatto nei giorni scorsi con turisti provenienti dall’area rossa, è stato sottoposto a tampone durante le fasi di accertamento della catena dei contatti avuti dal padre, per il quale si erano già esclusi contatti con il primo contagiato della città dei Sassi. Il giovane è seguito presso la propria abitazione.

Lo comunica la task force regionale.

La task force regionale comunica inoltre che, al momento, non è in corso la processazione di altri tamponi.





Per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Ricordiamo che solo il 20 % dei contagiati contrae la malattia e che di questi il 3% purtroppo non ce la fa (anziani over 70 con altre patologie). Rispettiamo tutte le condizioni conservative ed igieniche decretate dal Governo ma non andiamo nel panico per non creare una psicosi che risulterebbe solo dannosa a tutti.