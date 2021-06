Problemi al compressore, fermo il Centro Oli Tempa Rossa

Ancora un problema all’impianto estrattivo della Total a Tempa Rossa, infatti da ieri per un problema al compressore è stato fermato. Proprio nei giorni scorsi la compagnia petrolifera francese aveva informato le istituzioni regionali e locali della necessità di uno stop per i problemi all’impianto.

Per garantire la sicurezza dell’impianto e la salute dei cittadini, la Regione Basilicata nel mese di marzo aveva già chiesto alle società concessionarie una “fermata generale” dell’impianto per un’attività manutentiva sostanziale. Richiesta condivisa dalla Total per redigere un approfondito “studio di affidabilità” redatto da esperti del settore con i conseguenti interventi da effettuarsi proprio durante la “fermata generale”.