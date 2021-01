“Partecipare” un cortometraggio di Dino Lopardo per omaggiare i sanitari impegnati contro il covid-19

Dopo l’omaggio ai sanitari impegnati in corsia contro il Covid-19, che ha fatto registrare in pochi giorni migliaia di visualizzazioni con il video “NessunoEscluso”, promosso da Amnesty International, scritto e realizzato dall’attore – drammaturgo/sceneggiatore Burgentino Dino Lopardo, il progetto si è ampliato chiamando alle “armi” altre competenze e professionalità per realizzare un vero e proprio cortometraggio dal titolo PARTECIPARE.

“L’impossibilità di poter andare in scena in questo momento buio ha sollecitato in me l’idea di comunicare attraverso un altro mezzo, ovvero quello cinematografico. È stato l’unico spiraglio di luce per raccontare una storia” spiega Dino Lopardo.

PARTECIPARE è un cortometraggio che vuole racchiudere una declinazione del lutto in un momento storico particolare. Quanto è importante far sentire tutta la vicinanza ad amici e parenti che hanno appena perso una persona cara? Si innescano dei meccanismi strani per attuare un processo psicologico di vicinanza, quasi di mascheramento. Abbiamo due poli: il primo è di chi trova conforto con una stretta di mano che rappresenta la vicinanza e il secondo rappresenta la vicinanza stessa. Trovare le parole giuste per porgere le condoglianze è spesso difficile.

Le parole non potranno colmare il vuoto ma potranno alleviare il dolore, facendo sentire alla famiglia l’affetto. Cosa accade però quando il lutto stesso e la vicinanza rappresentano solo una mera illusione? Un lutto inaspettato. Un rito mancato che si è trasformato in ossessione.

Le riprese sono iniziate in estate e pochi giorni fa abbiamo chiuso tutta la fase di post-produzione con Giuseppe Salviulo il quale ne ha curato la fotografia e montaggio; Salvatore Iaia che ne ha curato la colonna sonora originale.

“Hanno prestato la loro voce al progetto diversi artisti e lavoratori dello spettacolo italiani che ho conosciuto durante il mio percorso artistico” L’obiettivo – racconta Dino Lopardo “è quello di condividere e sposare un pensiero di artigianato artistico necessario più che mai in questo momento difficile”.

Il cortometraggio, girato totalmente in Basilicata è stato autoprodotto e sostenuto dalla campagna di crowdfunding #Partecipare. Verrà candidato ai vari festival Nazionali e Internazionali.

Il trailer “Partecipare” di Dino Lopardo

https://www.youtube.com/watch?v=po0eWtn4Q7I&feature=youtu.be