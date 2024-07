Marateale: al via la XVI edizione. Attesi grandi personaggi della tv e cinema

È tutto pronto per la XVI edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 23 al 27 luglio a Maratea, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Nella splendida cornice della “perla del tirreno”, cinque giorni dedicati al cinema e non solo, con eventi, proiezioni, incontri, tutti aperti al pubblico, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia.

La prima delle cinque serate si aprirà martedì 23 luglio e vedrà alternarsi sul palco i primi ospiti, tra cui Angelo Mellone Direttore del day time di Raiuno e l’attrice Chiara Francini. Saranno anche premiati la produttrice, attrice e regista americana Michelle Danner, l’attore lucano Cosimo Fusco e l’attrice Cristiana Dell’Anna, protagonista di film celebri come Mixed by Henry e Qui rido io. Al termine delle premiazioni, anteprima nazionale del film Settimo Grado alla presenza del regista Massimo Cappelli e dell’attore protagonista Giorgio Pasotti.

La seconda serata di mercoledì 24 luglio inizierà con Rocco Papaleo che presenterà il progetto “Basilicata Coast to Coast”. A seguire, una delle attrici italiane più amate, Maria Grazia Cucinotta che, accompagnata dall’attore italoamericano Vincent Riotta e dal regista Fabrizio Maria Cortese parleranno del film girato in Basilicata Il meglio di te. Ampio spazio sarà dedicato anche a due volti amati dal pubblico, l’attrice e regista Michela Giraud e Paolo Ruffini: entrambi riceveranno il premio Marateale. Premiato anche il produttore cinematografico internazionale Andrea Scrosati.

In conclusione, presentazione e proiezione in anteprima mondiale del film Wonderwell di Vlad Marsavin con Carrie Fisher, Rita Ora, Kiera Milward e Nell Tiger Free.

La terza serata di giovedì 25 luglio sarà all’insegna della prima star internazionale, l’attrice icona del cinema francese Catherine Deneuve che presenterà il film La Moglie del Presidente. Prima di lei, si alterneranno sul palco la produttrice Verdiana Bixio, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e due grandi star del nostro cinema: Raoul Bova ed Elena Sofia Ricci.

La quarta giornata, venerdì 26 luglio, si aprirà con due convegni: il primo dedicato all’ambiente, dal titolo “Pensare Green”, il secondo sull’ANEC, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con il Direttore Generale Simone Gialdini. Subito dopo, non mancheranno come sempre le premiazioni a star dello spettacolo. La prima sarà una delle voci più belle del panorama discografico italiano: Arisa. Sarà poi la volta dell’attrice Silvia D’Amico e dell’attore Maurizio Lombardi reduce dai successi internazionali della serie Netflix Ripley e Sei nell’anima biopic su Gianna Nannini di Cinzia TH Torrini, la cui protagonista, Letizia Toni, già neovincitrice del nastro d’argento per questo ruolo, sarà a Maratea per ritirare il premio. E ancora, l’attrice Vittoria Schisano, protagonista della serie Netflix La Vita che Volevi scritta e diretta da Ivan Cotroneo, oltre a parlare del suo personaggio, presenterà il suo romanzo “Siamo stelle che brillano” e incontrerà il pubblico per il firma copie.

La serata si concluderà con la proiezione in anteprima del film Ricomincio da Taaaac! alla presenza di Paolo Calabresi, Maurizio Bousso, il regista Andrea Fadenti, il produttore Giovanni Cova e Paolo Orlando per Medusa Distribution.

Gran finale, sabato 27 luglio, nel segno di Hollywood con la presenza dell’attore e regista americano, candidato all’Oscar, James Franco. Nel corso della serata, la premiazione del finalista del concorso “Young Blood”, in collaborazione con Alice nella Città e la talents factory WE DO powered by DO Cinema. Un premio e un percorso dedicato ai giovani attori emergenti che avranno la possibilità di entrare in contatto con il mondo del cinema. Sarà anche proiettato il cortometraggio Belive alla presenza della produttrice e attrice Morena Gentile in collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Tra gli altri momenti clou della serata: la premiazione del concorso “Marateale in short”.

L’ultimo film in programma al festival sarà Il mio posto è qui, e sarà presente l’attore Marco Leonardi, vincitore del nastro d’argento per la sua interpretazione in questo film.

Madrina della kermesse, la giovane attrice Caterina Young. Alla conduzione, a passarsi il testimone, saranno Eva Immediato, Max Proietto, Veronica Maya e Barbara Politi.

I premi assegnati ogni sera durante il Marateale, sono le opere dell’artista Michele Affidato. In queste creazioni il maestro orafo ha fuso l’elemento più rappresentativo della città, quello che più di tutti simboleggia il cinema: la statua del “Cristo Redentore”, posta sulla cima del monte San Biagio che sovrasta la cittadina, è raffigurato sopra una pellicola cinematografica. Si rinnova, inoltre, la collaborazione con Stardust, la prima azienda italiana nata con l’idea di evolvere l’influencer marketing partendo dal principio “People are Media”.

Per “Green Award”, “Marateale in short” e “Marateale in school” sono state ricevute 3000 opere da ben 110 nazioni: un evidente segnale dell’autorevolezza e del prestigio che Marateale continua a riscontrare a livello internazionale. Notevole sarà la presenza, durante le cinque giornate del festival, dei giovani del Servizio Civile dell’area sud Basilicata, comprendente 27 paesi: 175 volontari saranno impegnati, nel corso di masterclass, proiezioni e premiazioni, a contribuire al corretto e sicuro svolgimento della manifestazione. Nelle stesse giornate, nell’ambito dell’attività di alternanza scuola-lavoro, è prevista la collaborazione degli studenti del liceo classico “Nicola Carlomagno” di Lauria.

Trenitalia, che da sempre sostiene tutte le iniziative e manifestazioni che valorizzano l’eccellenza del Belpaese così come il patrimonio artistico e culturale, per il secondo anno consecutivo sarà il partner principale di “Marateale”.