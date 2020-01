Orsa Viggiano: Doppio importante ritorno alla corte del numero uno Domenico Siviglia

A distanza di una settimana e mezzo dalla ripresa del campionato di serie B e dopo un gran bel mercato effettuato dal passionale Presidente Domenico Siviglia l’Orsa Viggiano comunica il rientro di due importanti ed esperte figure professionali: vale a dire il Team Manager Gaetano Todaro e il tecnico Cesare Rispoli. Questa era una scelta meditata con grande attenzione già da tempo visto che il tecnico, ora di nuovo soltanto dell’under 19, Fabio Siviglia era diventato, oltre allenatore della prima squadra, una sorta di tutto fare. Di conseguenza il numero uno Domenico Siviglia e tutto lo staff dell’Orsa Viggiano fanno il ben tornato al duo Todaro-Rispoli augurandogli di ottenere, tutti insieme, i play off sogno del team neroverde.

Queste le dichiarazioni del calciatore e tecnico dell’under 19, Fabio Siviglia: “Innanzitutto ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo, per questo ritorno, al tecnico Cesare Rispoli e al Team Manager Gaetano Todaro, due figure importanti, con il quale speriamo di acciuffare il sogno play off. In una società per raggiungere obiettivi importanti serve più materiale umano: per quanto mi riguarda, ero arrivato quasi a fare anche l’autista e per me era insostenibile. Siamo contenti di riaverli nella nostra società. Intanto, approfitto per fare un grosso in bocca al lupo ai miei nuovi compagni e al nuovo Preparatore dei portieri Mauro De Biase. Ora gli allenamenti si svolgeranno soltanto a Viggiano e in attesa del ritorno di Dedè abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori. Personalmente sto bene anche se non potrò giocare la prima di ritorno per via della squalifica. Speriamo di lasciare tutti gli infortuni nel 2019”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA