Elezioni Regionali, i dati della Val d’Agri: centro-destra al 70,67%. Eletti Cicala, Aliandro e Lacorazza. FDI primo partito

I dati dei 10 comuni dell’Alta Val d’Agri. Il boom del centro-destra è stato dirompente, il dato percentuale è quasi un plebiscito: 70,67%. Risultato superiore rispetto alla media regionale che si è attestato sul 56,63% a favore di Vito Bardi.

Nell’Alta Val d’Agri i candidati eletti sono 3: Carmine Cicala con 4.925 preferenze (Fratelli d’Italia) e Gianuario Aliandro con 3,047 preferenze (Forza Italia) per la coalizione di centro-destra, Piero Lacorazza 4.729 preferenze (PD) per la coalizione che appoggiava Piero Marrese.

Il dato del 70% per il centro-destra è pressochè univoco in tutta l’Alta Val d’Agri. Montemurro si discosta da questo dato con la percentuale di 48,14 %, nel paese di Lacorazza la coalizione di centro-sinistra ha preso più voti con una percentuale di 51,21%. Il dato più alto si è raggiunto a Moliterno con l’81,48% di preferenze ottenute dal centro-destra, frutto dei due candidati Annamaria Latorraca e Michele Ditrani, rispettivamente per Orgoglio Lucano e Azione.

Contrastanti, invece, i dati sul primo partito nei singoli paesi. A Viggiano il dato di 58,76% per Fratelli d’Italia (il più alto della Val d’Agri) non è una sorpresa, vista la candidatura del Presidente del Consiglio attuale, Carmine Cicala. Fratelli d’Italia è il primo partito in Val d’Agri ma con una percentuale di 27,03%. Infatti è primo partito solo nei paesi di Grumento Nova (29,08%), Marsicovetere (32,67%), Sarconi (25,94%), Spinoso (31,12%) e Viggiano. A Marsico Nuovo il primo partito è Forza Italia con il 28,82%, così come a Paterno con il 52,86%. In questi due paesi ha influito sicuramente la presenza del candidato eletto Gianuario Aliandro. A Moliterno il primo partito è Orgoglio Lucano (25,96%), così come a Tramutola (25,97%), vista la presenza della candidata Anna Maria Grieco. Invece a Montemurro inevitabilmente il primo partito è stato il PD con il 38,69% delle preferenze.

I DATI NELLO SPECIFICO NEI 10 COMUNI DELL’ALTA VAL D’AGRI:

I DATI REGIONALI: