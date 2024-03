Per la prima volta in Val d’Agri e in Basilicata si disputerà un campionato di hockey su prato

<<È un evento storico, mai avvenuto in Basilicata e in Val d’Agri >> é quanto ci racconta Giuseppe Abelardo, Presidente della Polisportiva Valdagri, società che si occupa di hockey su prato, atletica leggera e acrobatica aerea. L’evento in questione sarà la prima partita in casa del campionato under 16 maschile e femminile di hockey su prato . <<Domenica 24 marzo scriveremo una bellissima pagina nella storia dell’hockey lucano. Per la prima volta si disputerà in Val d’Agri un campionato-ci spiega il presidente Abelardo-. I giovanissimi atleti lucani potranno finalmente essere acclamati dal pubblico casalingo e potranno ospitare a casa avversari provenienti da tutta Italia>>. Risultato dunque importante supportato dalla recente omologazione del campo Francesco Sanchirico di Villa d’Agri che ospiterà l’evento a partire dalle ore 14:00. Tante le aspettative e l’entusiasmo, sia per i tifosi , che dopo quasi un anno dalla nascita della società potranno supportare i propri beniamini, che per gli atleti, che potranno finalmente ricevere il sostegno e il calore del pubblico di casa . Per l’occasione il presidente ritornerà in Basilicata per supportare i suoi e fare gli onori di casa. Musica, sport, secondo e terzo tempo con prodotti tipici locali, come è previsto nell’hockey, e un regalo tutto lucano per gli ospiti. Il primo match, che inizierà alle ore 14:00, avrà come protagoniste le atlete under 16 della Polisportiva Valdagri che sfideranno l’Unione H Capitolina. Per il campionato maschile la partita è prevista un’ora e mezza dopo e vedrà scendere in campo l’Hockey Club Olimpia.Per entrambe le competizioni gli atleti saranno accompagnati in campo dai giovanissi under 12 della società lucana. Seguiranno altri appuntamenti in Basilicata in un campionato che vedrà poi la Polisportiva recarsi in tutta Italia. Il 21 aprile,il 12 e il 26 maggio le altre date casalinghe, nel mentre anche il torneo in Piemonte dove la società è l’unica a rappresentare la Basilicata e tra le poche società presenti di tutto il centro-sud Italia. «La nostra è un’avventura nata quasi un anno fa – sottolinea il presidente Abelardo – e che ora conta significativi ed importati traguardi e riconoscimenti, come quello conferito dal Coni. Abbiamo riscritto la storia dell’hockey in Basilicata, distinguendoci anche a livello nazionale.Il sogno continua >>.