Rosario Russo di San Martino D’Agri dalle giovanili del Potenza, al Torneo delle Regioni in Liguria

Rosario Russo classe 2007, centrocampista e mezzala, vive a San Martino d’Agri, piccolo borgo lucano di circa 600 abitanti. Dopo aver disputato 2 stagioni e mezzo nelle giovanili del POTENZA calcio (serie C), ora in forza nel torneo regionale con l’Asso Potenza, dove sta dimostrando le sue doti calcistiche con prestazioni al di sopra della categoria stessa, pensate che da centrocampista e mezzala, all’Asso riadattato n.10 e ala destra ha raggiunto finora quota 18 goal e circa altrettanti Assist stagionali. È’ stato chiamato a Rappresentare e a difendere i colori della nostra terra Lucana.

Prenderà parte alla squadra regionale della Basilicata al prossimo “TORNEO DELLE REGIONI”, che si terrà in Liguria in questi giorni di fine marzo.

Un altro traguardo importante nello sport Nazionale, per la famiglia RUSSO e per il Comune di San Martino d’Agri, che in questi ultimi 2 anni è tornato ad ammirare le gesta di un suo concittadino-atleta, in ambito sportivo Nazionale, dopo 8 anni dal ritiro di Russo Antonio, (fratello maggiore), classe 1998.

Antonio Russo, che per ben 10 anni di agonismo nel KARATE, tra tutti i suoi 100 podi conquistati in competizioni Nazionali ed internazionali. Ha dato visibilità a questa piccola realtà cittadina ai piedi dei Monti Raparo-Raparello, in ambito sportivo-professionale. Basti pensare ai 5 titoli di vice-campione italiano, conquistati consecutivamente tra federali e non… Vincitore di ben 16 campionati regionali consecutivi. Ha portato avanti per 7 anni i colori della squadra regionale BASILICATA, (essendone capitano) E per alcuni anni, anche i colori azzurri della nostra Nazione, in campo internazionale.

Un caloroso in bocca al lupo a questo giovane ragazzo ricordiamo classe 2007, che ci auguriamo continui su questa strada, magari seguendo le orme del fratello maggiore, continuando a portare in alto i colori del suo piccolo Borgo lucano, e della nostra Regione.