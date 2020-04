Nasce Beyond The Wall – discovering Basilicata. Scopri cos’è





Beyond The Wall Basilicata è un progetto nato dall’idea di Antonio Marra e con la collaborazione grafica di Andrea Mecca.

L’idea era quella di girare la Basilicata, più precisamente i suoi 131 comuni, con il mezzo più ecologico possibile. Purtroppo però, per colpa del covid-19, i ragazzi bloccati a casa hanno cambiato per ora l’approccio del loro “scoprire” e così è nata l’idea di intervistare 131 persone e 131 sindaci, dei 131 comuni lucani, per parlare della quarantena, dei dialetti, dei piatti tipici e chi più ne ha più ne metta.

