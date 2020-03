La struttura ospedaliera di Villa d’Agri verrà sanificata. Ecco tutti i dettagli

Situazione di emergenza all’Ospedale di Villa d’Agri dopo la positività del medico Pneumologo. Il Sindaco di Marsicoverete, Marco Zipparri, conferma che nel nosocomio valdagrino ci sarà una sospensione e riduzione delle attività sanitarie al fine di poter effettuare le operazioni di sanificazione.

Inoltre fanno sapere che i tamponi verranno fatti solo ed esclusivamente a pazienti ed operatori sanitari che hanno avuto stretti rapporti col paziente 0. Per chi si fosse recato in ospedale nelle scorse due settimana e non ha avuto rapporti con il paziente 0 si attenga alle prescrizioni in vigore, cioè quelle di restare a casa ed evitare contatti con altre persone.