Il Sindaco di Marsicovetere Zipparri plaude all’iniziativa del Sindaco Cicala per aver donato 140mila euro per l’Ospedale di Villa d’Agri

In una nota facebook il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri plaude all’iniziativa del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala per aver donato 140mila euro per l’Ospedale di Villa d’Agri:

In un momento così particolare e delicato come quello che tutti stiamo attraversando, cercando di dare le opportune risposte per far fronte a questa eccezionale emergenza sanitaria, sento forte il DOVERE di ringraziare a nome della Comunità Marsicoveterese che rappresento con onore, l’Amministrazione Comunale di Viggiano guidata dal Sindaco Amedeo Cicala che attraverso un atto deliberativo di Giunta Comunale 65/2020 del 16/03/2020, ha voluto esprimere la volontà e la disponibilità all’acquisto di parte del materiale di consumo, di farmaci, respiratori, medicine , lettighe, presidi antivirus, mascherine, accessori e quant’altro utile e indispensabile alla struttura OSPEDALIERA DI VILLA D’AGRI.