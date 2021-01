“La fotografia è andare oltre”, per promuovere e valorizzare il territorio lucano

LA FOTOGRAFIA E’ ANDARE OLTRE fa parte della serie “RACCONTI VIDEOGRAFICI” ideati e prodotti dal Fotografo e Videografo Emiddio Michele Gianuario Votta per promuovere e valorizzare il territorio Lucano e i talenti che lo abitano e lo ”respirano”.

Capita spesso di comprare una Reflex e di non saperla utilizzare tra i mille termini e numeri incomprensibili, ma niente paura! Basta la passione per la Fotografia e la curiosità di conoscere i suoi segreti per superare ogni ostacolo. E così la neo Fotografa protagonista, dopo un percorso di formazione e studio tra corsi di Fotografia e tanta pratica, mossa da talentuosa passione, raggiunge grandi risultati in poco tempo ed è pronta al suo primo Servizio Fotografico.

Con grande entusiasmo coinvolge altri appassionati e li invita per la sessione di scatti nella meravigliosa cornice di Piana Del Lago di Marsico Nuovo a condividere una nuova straordinaria esperienza. Tutto si svolge in uno scenario di stupendi colori autunnali in un equilibrio cromatico fra arancioni e azzurri mentre la vita scorre tra salubri passeggiate, attività sportive e ricreative, attività culturali, incontri romantici, pic-nic e tanto altro ancora.

La Fotografa è affiancata da un abile Videomaker che non stacca mai lo sguardo dalla sua performante GoPro. A fine giornata, dopo tanti scatti e sano divertimento, il lavoro è pronto e deve essere stampato per essere custodito nel tempo.

Viene affidato ad un grafico il quale, con meticolosa cura, si occupa della produzione. E così la passione esplosa all’ improvviso cresce vivamente e diventa una realtà verso un nuovo ed infinito mondo in cui “LAFOTOGRAFIA E’ ANDARE OLTRE”.

VIDEO AL LINK: https://www.facebook.com/emgv75studiofotografico/videos/731877711080974