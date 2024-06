SARCONI. Scritta di benvenuto che accoglie chi arriva in paese

Otto lettere in acciaio a caratteri cubitali che formano la scritta con il nome “# SARCONI” in bianco, ed all’interno un fagiolo, è l’opera che è stata adagiata sulla semirotonda all’ingresso di Sarconi per salutare chi arriva dando il benvenuto in paese.

Un notevole colpo d’occhio, un vero e proprio biglietto da visita che coniuga e associa i tesori del paese: il brand che ormai rende riconoscibile la nostra comunità ovvero il “Fagiolo Igp di Sarconi” e lo splendore del paesaggio urbano e naturale.

L’idea del manufatto è nata da un’idea sviluppata sinergicamente tra il sindaco arch. Giovanni Tempone e al dipendente comunale geom. Vincenzo Scarano dell’Area tecnica, mentre la realizzazione è ad opera della ditta Decimo Visual Communication di Villa d’Agri, in collaborazione con Carpenteria Nigro e l’artista Valeria Turco.

Come altri centri italiani ed europei, infatti anche la “Città del Fagiolo Igp” ha da oggi la propria scritta gigante, identificativa, colorata e luminosa la buio, per promuovere il territorio ed attrarre i turisti e i residenti, orgogliosi per scattare foto ricordo come elemento di richiamo per i “selfie”. Questo nuovo linguaggio social ormani si lega alla promozione turistica territoriale, coinvolgente, a costo zero e rivolta a un target giovane e ricettivo alle novità del web.

Un vero e proprio “biglietto da visita”, una grande installazione identitaria con lo scopo di far conoscere sempre più il brand # SARCONI e Fagiolo Igp.

Sarconi ti aspetta: cattura il benvenuto! #SARCONI