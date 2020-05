La dedica di Graziano Accinni agli operatori sanitari con il brano “Human Covid”

Il chitarrista lucano Graziano Accinni qualche giorno fa ci ha mandato un un suo piccolo contributo video dedicato a tutti gli operatori sanitari che si sono prodigati e ancora lavorano per salvare vite umane di tutte le età dal Covid-19.

Ci spiega: “ho raccolto un po’ di foto e musicato nel mio studio privato cercando di immortalare momenti bui e di disperazione insieme a tanta tantissima umanità con l’intento di non far dimenticare gli enormi sacrifici che tutti, sia medici che infermieri stanno ancora facendo per tutti Noi“.

L’autore di Moliterno si è sentito coinvolto da questa situazione, un suo caro amico Mauro Carriglio ha sua figlia impegnata sul campo proprio in questa difficilissima battaglia.

Riportiamo il messaggio inviatoci dal Signor Carriglio dopo aver visto il video pubblicato da Accinni:

“Ho mia figlia che lavora in una struttura sanitaria, alcuni giorni fa ha perso anche un caro amico suo collega. Come tanti altri telefono ogni giorno per sentire amici medici o infermieri, lavoratori della Sanità che da due mesi non vedono, e sentono poco, mogli mariti figli. Nello stesso tempo qualcuno non c’è più e qualcuno di loro non ha potuto salvare i propri cari portati in altre strutture e neanche averli potuti salutare. Sempre lì a darci assistenza, a salvarci… angeli che nella nostra bellissima Italia da Nord a Sud sono ormai i nuovi eroi“.