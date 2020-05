Dalla Val d’Agri un messaggio d’incoraggiamento con la Cover “Rinascerò, Rinascerai”

Send an email





Attraverso una canzone, un gruppo di musicisti della Val d’Agri ha voluto trasmettere con la loro musica una dedica a tutte le persone che stanno soffrendo a causa del Covid-19 e a tutti coloro che le stanno aiutando.

La cover interpretata è “Rinascerò, Rinascerai“, scritta a quattro mani da Roby Facchinetti con l’amico Stefano D’ Orazio, nata proprio per esprimere il dolore e la rinascita di Bergamo, città più colpita da questo terrificante virus e città d’origine dell’ex Pooh Facchinetti.

Da questo stesso messaggio di speranza, nasce la cover ideata da un ragazzo di Tramutola, Michelangelo Ragone, studente di infermieristica e appassionato di musica che ha trasmesso il video in anteprima su YouTube il 26 Aprile.





Il giovane, come studente di infermieristica, si ritiene particolarmente sensibile a quanto sta accadendo e ha utilizzato la musica come suo preferito strumento di comunicazione per lanciare un messaggio d’incoraggiamento a tutti coloro che stanno soffrendo, visto il tragico momento che il mondo intero sta attraversando. Racconta che ha proposto l’iniziativa ad amici con cui condivide la sua passione musicale e ciascuno ha contribuito musicalmente registrando la sua parte strumentale o vocale e grazie alla tecnologia, con un lungo e paziente lavoro di post elaborazione, ha messo insieme i diversi contributi tirando fuori l’arrangiamento, così ha preso vita la cover e il suo desiderio di veicolare il messaggio di augurio di ripresa.

Ad impreziosire il brano sono le immagini che si alternano nel filmato, fatto di volti di coloro che hanno partecipato alla realizzazione e del paesaggio che colora la Valle.

Di seguito il link della loro interpretazione, affinché sia di buon auspicio e ci proietti verso un futuro migliore.