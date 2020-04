“Giornata mondiale del libro”, l’impegno del Consiglio regionale per la promozione della cultura lucana

Il presidente Cicala: “La cultura è alla base di ogni processo di sviluppo sociale ed economico. L’Assemblea regionale continuerà a sostenere gli editori e gli autori lucani per promuovere il patrimonio culturale della Basilicata”

Oggi, 23 aprile, ricorre la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, istituita dalla Conferenza Generale dell’Unesco il cui obiettivo è quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

“La cultura – afferma il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala – è alla base di ogni processo di sviluppo sociale ed economico e l’editoria libraria è un’attività che diffonde e promuove cultura e identità. A tal fine, il Consiglio regionale prosegue con il suo impegno nel sostenere gli editori lucani, confermando la presenza ai più importanti incontri fieristici come ‘Più libri, più liberi’ di Roma e il ‘Salone internazionale del libro’ di Torino. Occasioni, queste, di utile confronto e di promozione degli editori lucani in un contesto di incontri culturali di alto profilo. Appuntamenti importanti che accendono i riflettori su un’attività non solo sana perché dispensa cultura ma che fa bene all’economia”.

“Il Consiglio regionale – prosegue Cicala – anche in virtù dello sviluppo del settore dei piccoli e medi editori italiani che, nello scorso anno, è cresciuto quasi il doppio rispetto alla media del mercato librario italiano (indagine realizzata da Nielsen per l’Aie-Associazione italiana editori), contribuisce alla diffusione della cultura anche attraverso l’acquisto di volumi che parlano della lucanità, rappresentano la nostra terra e che contribuiscono alla divulgazione dell’importante patrimonio culturale della nostra regione. Libri che intendiamo inviare alle scuole, ai Comuni e alle biblioteche che ne fanno richiesta. Oltre all’acquisto di libri, il Consiglio regionale partecipa direttamente alla coedizione di volumi inerenti la Basilicata o i cui autori siano lucani”.





“Dispiace – conclude il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata – non poter celebrare come vorremo la giornata odierna a causa del particolare momento storico che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria in atto. L’auspicio è che si possa presto tornare alla normalità per proseguire nel lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale lucano”.