“Follow the green – la narrazione di Eni alla prova dei fatti”, il report

In occasione dell’Assemblea degli Azionisti Eni che ci sarà a porte chiuse domani 13 maggio, segnaliamo l’uscita del Dossier “Follow the green – la narrazione di Eni alla prova dei fatti“, pubblicato dalle associazioni A Sud e CDCA.

Il report accende i riflettori sulle modalità, spesso mistificatorie, con cui il colosso energetico italiano si racconta su temi sempre più centrali nel dibattito pubblico: economia circolare, cambiamenti climatici, fonti rinnovabili.

Da una parte la narrazione, dall’altra la realtà. Mentre si impegna, e impegna milioni, a promuovere un’immagine ecologica delle proprie attività, gli investimenti previsti fino al 2023 per lʼesplorazione e la produzione di idrocarburi rappresentano ancora il 74% del totale.

Il report è scaricabile on line gratuitamente e ne è permessa la circolazione e la diffusione gratuita. Nel capitolo 5, intitolato “Eni e i territori in cui opera”, ampio spazio è dedicato al sito estrattivo Eni in Val D’Agri.

Osservatorio Popolare per la Val d’Agri,

Maria Antonietta Maggio