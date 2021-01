Episodi di malfunzionamento Centro Oli Tempa Rossa. L’intervento della Cgil

“È ora di mettere fine a questo rimpallo di responsabilità tra Regione che diffida Total e quest’ultima che continua ad operare in una condizione di grave allarme e rischio per la salute pubblica e la tutela ambientale”. È quanto afferma il segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa a seguito degli ultimi episodi di malfunzionamento del Centro Oli di Tempa Rossa, già denunciati dalla Cgil, e ai quali è appunto seguita la diffida della Regione che, secondo Summa, non sarebbe sufficiente.

“Il ripetersi di fiammate e guasti – continua il segretario – evidenziano i limiti di un impianto e delle tecnologie utilizzate. È giunto il momento di fare chiarezza. La Regione e l’Arpab svolgano fino in fondo la loro funzione di controllo adottando tutte le iniziative utili e concrete, nel più breve tempo possibile, rafforzando il sistema di monitoraggio fin da subito”.